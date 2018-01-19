Госдума одобрила списание долга Киргизии на $240 млн

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Госдума ратифицировала протокол о списании Киргизии остатков ее задолженности перед Россией на сумму 240 миллионов долларов. Ранее в ходе государственного визита занимавшего в то время пост президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Москве был подписан соответствующий документ.

Государственная дума ратифицировала протокол к двухстороннему соглашению о списании 240 миллионов долларов долга Киргизии, сообщает ТАСС.

В 2012 году Москва и Бишкек заключили межправительственное соглашение о поэтапном списании долга Киргизии, который на тот момент составлял 488,9 миллиона долларов. В мае 2013 года Россия списала 188,9 миллиона долларов, а с 2016 по 2017 год - еще 60 миллионов долларов.

В июне 2017 года был подписан протокол о списании оставшихся 240 миллионах долларов. В ноябре 2017 года парламент Киргизии принял закон о ратификации этого соглашения, а 9 декабря новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков этот закон подписал.

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