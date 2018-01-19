В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу на набережной

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В толпу людей в Рио-де-Жанейро врезался автомобиль. Погиб восьмимесячный ребенок. Как заявил водитель машины, во время движения у него случился припадок эпилепсии.

Автомобиль врезался в толпу людей на набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро. Как сообщает "Ридус", по последним данным, погиб восьмимесячный ребенок, более десяти человек госпитализированы с травмами.

Находившийся за рулем 41-летний местный житель заявил, что страдает эпилепсией и у него произошел припадок во время управления машиной. Он задержан, его проверяют на алкоголь и наркотики.