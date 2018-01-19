Как животные Московского зоопарка встретили Крещение

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Обитатели столичного зоопарка искренне радуются выпавшему снегу и метели. Пресс-служба зоосада опубликовала видео, на котором животные играют друг с другом и ныряют в водоемах.

Московский зоопарк опубликовал видеозапись с обитателями зоосада, которые радуются выпавшему снегу и метели. Об этом сообщается на официальном странице зоопарке в социальной сети "ВКонтакте".

"Пока обитатели Московского зоопарка радуются снегу, мы от всей души поздравляем вас с Крещением!", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как львы, белые медведи, утки, козлы, волки и другие животные с интересом воспринимают падающий снег, играют друг с другом и ныряют в водоемах зоопарка.