Пеле госпитализирован в Бразилии из-за сильного истощения

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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле госпитализирован в Бразилии после того, как упал в обморок. Обследование показало, что его организм сильно истощен. В настоящее время Пеле находится в больнице под капельницей. Врачи следят за его состоянием.

В Бразилии госпитализирован трехкратный чемпион мира по футболу Пеле. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Пеле должен был прилететь в Лондон на встречу с членами ассоциации в воскресенье, однако отменил визит из-за проблем со здоровьем.

"Ранним утром в четверг Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу в Бразилии, где обследование показало, что его организм сильно истощен. Пеле остается под капельницей, врачи следят за его состоянием. К счастью, нет никаких предпосылок для более серьезного диагноза", - рассказали в пресс-службе FWA.

В настоящее время Пеле 77 лет. В последние годы он лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе.