Прокуратура Петербурга проверит информацию о крокодиле в подвале дома

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Прокуратура организовала проверку после обнаружения в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге нильского крокодила. Животное нашли накануне во время обыска, который проводился о делу о незаконном обороте оружия.

Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга инициировала проверку по факту информации "Фонтанки" о том, что в подвале дома в Петергофе был обнаружен нильский крокодил.

Прокуроры с привлечением специалистов выясняют обстоятельства инцидента, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, содержавших животное, в соответствии с действующим законодательством и по результатам проверки решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - пообещали в прокуратуре.

Двухметрового нильского крокодила нашли накануне полицейские, пишет "Фонтанка". Оперативники проводили обыск в одном из домов в Петергофе по делу о незаконном обороте оружия, когда наткнулись на бассейн с животным. Издание опубликовало фотографии крокодила.

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