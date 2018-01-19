Артиллерия Турции обстреляла курдские села на севере Сирии

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Позиции сил самообороны сирийских курдов в районе Африн оказались под обстрелом турецкой артиллерии. В результате обстрела есть пострадавшие, в том числе, шестилетний ребенок. Кроме того, СМИ сообщают, что российские военнослужащие покидают Африн в связи с намерениями ВС Турции начать операцию против сирийских курдов.

Турецкая артиллерия обстреляла семь курдских селений в регионе Африн, который находится в 65 километрах от Алеппо. Как передает ТАСС, интенсивный огонь велся по высотам Телль-Бадран, Телль-Бахтияр и Телль-Дустан. Там находятся оборонительные рубежи Курдских сил самообороны (КСС).

В результате обстрела есть пострадавшие. Среди них шестилетний ребенок.

Кроме того, турецкие войска, а также поддерживаемые Анкарой вооруженные формирования сирийской оппозиции атаковали из минометов регион Эш-Шахба. Там также размещены отряды КСС. Нападению подверглись пять населенных пунктов. В ответ курдские отряды также открыли ответный огонь.

Вместе с тем, турецкое агентство Anadolu сообщает, что российские военнослужащие покидают Африн в связи с намерениями ВС Турции начать операцию против сил сирийских курдов.

По данным агентства, 170 российских военных с 16:00 местного времени начнут передислокацию на расстояние 17 километров к югу от Африна.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу вероятной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов. Их Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Турция уже привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности, сообщает РИА Новости.