Путин обсудил с членами Совбеза принятие нового закона по Донбассу

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Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза принятие Верховной Радой нового закона о реинтеграции Донбасса. Кроме того, стороны также затронули перспективы политического урегулирования в Сирии и текущие внутрироссийские вопросы.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности принятие Верховной Радой Украины нового закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Стороны также затронули перспективы политического урегулирования в Сирии, в частности вопросы подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Кроме того, в ходе встречи затрагивались текущие внутрироссийские вопросы социально-экономической повестки дня.