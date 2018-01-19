Судебные власти Франции отпустили Керимова в Россию до воскресенья

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Французские судебные власти разрешили Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию, чтобы он смог посетить родственника. Уже в воскресенье он должен вернуться во Францию. Сенатор был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов.

Российскому сенатору Сулейману Керимову, которому во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег, разрешили ненадолго посетить Россию, передает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора Ниццы.

"Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника - брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня по воскресенье", - сообщил Жан-Мишель Претр.

Керимов был задержан в ноябре 2017 года французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сенатор был отпущен из-под стражи под залог в пять миллионов евро. При этом ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.

15 января французские власти арестовали швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительно, причастного к делу Керимова. Его подозревают в том, что он стал подставным лицом сенатора в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств.

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