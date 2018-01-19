В Москве в автобусах без турникетов поймали более 1,5 тысячи "зайцев"

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За первую рабочую неделю в столице оштрафовали более 1,5 тысячи пассажиров за неоплату проезда в автобусах без турникетов. При этом общая сумма штрафов составила более 1,5 миллиона рублей.

Более 1,5 тысячи пассажиров оштрафовали за неоплату проезда на бестурникетном транспорте за первую рабочую неделю в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственного казенного учреждения "Организатор перевозок".

"С начала года на бестурникетном транспорте действует усиленный контроль проездных билетов. В первую рабочую неделю на таких маршрутах контролёры зафиксировали порядка более 1,5 тысячи нарушений правил оплаты проезда", - отметил руководитель учреждения Павел Павлов.

По его словам, общая сумма штрафов составила более 1,5 миллиона рублей. При этом Павлов напомнил, что согласно закону, у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, после чего его начнут принудительно взыскивать судебные приставы.

С начала года в столице 72 маршрута автобусов стали ездить без турникетов. Как правило, это самые популярные направления с большим пассажиропотоком. По данным "Мосгортранса", количество безбилетников на этих маршрутах выросла на 12%.