Путин не пойдет в отпуск до выборов

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Владимир Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков. Он отметил, что президент не обязан этого делать по закону.

Владимир Путин не пойдет в отпуск до президентских выборов. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по закону он не обязан этого делать.

Песков добавил, что у президент есть в графике избирательные мероприятия, их немного, пишет РИА Новости.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца.