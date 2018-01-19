Роскомнадзор проверит Facebook и Twitter во второй половине 2018 года

Теги: Общество интернет соцсети проверка роскомнадзор twitter facebook

Роскомнадзор собрался проверить соцсети Facebook и Twitter во второй половине этого года. По информации службы, предметом проверки станет исполнение закона о локализации баз данных с персональными данными россиян на территории нашей страны.

Роскомнадзор планирует проверить социальные сети Facebook и Twitter во второй половине текущего года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Надзорные мероприятия в отношении Facebook и Twitter, скорее всего, будут запланированы на вторую половину года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предметом проверки станет исполнение закона о локализации баз данных с персональными данными россиян на территории нашей страны.

"Поскольку данные компании - иностранные резиденты без представительства на территории России, надзорные мероприятия будут проведены в рамках полномочий, направленных на пресечение возможных нарушений", - подчеркнули в Роскомнадзоре.