Жириновский обвинил Грудинина в политическом мошенничестве

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Кандидат в президенты России Владимир Жириновский обвинил своего соперника по предвыборной кампании Павла Грудинина в политическом мошенничестве. По его мнению, кандидат в президенты от КПРФ является скорее олигархом, чем коммунистом. Он не выдержит предвыборных разоблачений и "получит инфаркт", уверен лидер ЛДПР.

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский обвинил своего соперника по предвыборной кампании Павла Грудинина в политическом мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Это политическое мошенничество. Не надо врать, что вы коммунисты, социалисты. Их кандидат - капиталист и олигарх. Сбросьте свое название, откажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Брежнева, и скажите, что будете жить как Черкизовский рынок", - заявил лидер ЛДПР.

Жириновский уверен, что Грудинин не выдержит предвыборных разоблачений и "снимет свою кандидатуру". "Миллиардер - оставайтесь миллиардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента, это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в эту кампанию. Я уверен, что он снимет свою кандидатуру или получит инфаркт от всех разоблачений", - спрогнозировал кандидат в президенты.

Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко в ответ заявил, что Грудинин ни при каких условиях не сойдет с предвыборной гонки, что бы ни утверждал лидер ЛДПР. Ющенко назвал заявление Жириновского его "личным оценочным суждением, которое не имеет никакого отношения к реальности", передает РИА Новости.

15 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался, что федеральные телеканалы неправильно освещают предвыборную деятельность Грудинина. В письме, которое Зюганов направил в том числе Путину, он обратил внимание на отсутствие объективного освещения предвыборной гонки в СМИ и рассказал о материалах, которые направлены на борьбу с кандидатом от коммунистов.

Обращение лидера КПРФ последовало после выхода в эфир ТВ-программ, где обсуждалась история с иностранными активами Грудинина, о которых тот сначала не сообщил в ЦИК. "Уточненные сведения" о своих зарубежных счетах кандидат позже подал в ЦИК.

Как пояснил сам Грудинин, он открывал счета в зарубежных банках, чтобы оплатить операции для своей матери и сестры. Кандидат от КПРФ также пожаловался на журналиста, который гонялся за сотрудниками Совхоза имени Ленина, директором которого он является. Грудинин назвал его "дьяволом из информационного портала".

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