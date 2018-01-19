Женскую молодежную сборную России по гандболу лишили серебра ЧЕ

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Женская молодежная сборная России по гандболу лишена второго места на чемпионате Европы-2017 из-за антидопинговых нарушений. В сентябре стало известно, что в допинг-пробах трех российских спортсменок был обнаружен мельдоний. Все они были дисквалифицированы на 20 месяцев.

Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017 года из-за трех положительных допинг-проб на мельдоний. Об этом сообщается на сайте Европейской гандбольной федерации (EHF).

В августе прошлого года российские гандболистки заняли второе место на ЧЕ для игроков не старше 19 лет. Затем в сентябре стало известно, что в допинг-пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной был обнаружен мельдоний. Все три спортсменки были дисквалифицированы на 20 месяцев.

При этом суд гандбола EHF учел тот факт, что россиянки нарушили антидопинговые правила неумышленно, поэтому для них сократили стандартный срок дисквалификации. Россия может оспорить данный вердикт до 26 января, передает "Р-Спорт".