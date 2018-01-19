Премьера "Приключений Паддингтона 2" состоится 20 января

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Начало проката фильма "Приключения Паддингтона 2" вновь перенесено - картина в итоге выйдет на российские экраны в субботу, 20 января. К такой договоренности в пятницу пришли участники совещания в Министерстве культуры.

Обновление: Мединский решил письменно согласовывать даты проката фильмов

Минкультуры сдвинуло дату проката фильма "Приключения Паддингтона 2". Фильм выйдет в прокат в субботу, 20 января. Об этом сообщил прокатчик фильма, передает "Интерфакс".

"Ситуация разрешилась, я благодарен регулятору, который разрешил выйти на завтрашнее число. Страна увидит Мишку, все довольны", - сказал владелец и основатель компании "Вольга", которая является прокатчиком "Приключений Паддингтона 2", Сергей Ершов.

Накануне Минкультуры и кинопрокатчики поспорили о своевременности приключений Паддингтона. В Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) пожаловались на чрезмерное давление государства, в то время как российские кинодеятели встали на защиту интересов отечественных фильмов. Прокатчик фильма планировал начать его показ 18 января. Однако 17 января он распространил уведомление, что премьера переносится на 1 февраля.

АВК ранее обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации с "чрезмерным" усилением госрегулирования в киноиндустрии, назвав действия Минкультуры "грубым прямым вмешательством" в свою работу. В свою очередь, министр культуры Владимир Мединский заявил, что его ведомство действует в интересах российского кино, а "не в интересах Голливуда".

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