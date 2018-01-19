Кот получил в наследство 30 тысяч евро в Италии
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В Италии кот получил в наследство от своей хозяйки 30 тысяч евро. Женщина считала своего питомца главным существом в ее жизни. Животное уже начало "пользоваться" своим наследством – питается креветками и спит на четырех разных лежанках.
Кот по кличке Джерри получил в наследство от своей итальянской хозяйки 30 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости.
Хозяйка животного считала своего кота главным существом в ее жизни. Она также пожелала, чтобы оставшиеся члены семьи в случае болезни питомца не жалели денег для его лечения, а при необходимости даже продали антиквариат и ювелирные украшения.
По словам дочери покойной женщины, она любила Джерри больше, чем своих детей. Отмечается, что кот уже начал "пользоваться" своим наследством – питается креветками и спит на четырех разных лежанках.
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