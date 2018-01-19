"Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"

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Власти Турции дали разрешение "Газпрому" на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока". По словам председателя правления российской корпорации Алексея Миллера, теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию до конца 2019 года.

Российская корпорация "Газпром" получила разрешение от властей Турции на строительство второй нитки морского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу газового холдинга.

"В пятницу было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены", сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию вовремя, то есть до конца 2019 года.

В ноябре прошлого года "Газпром" закончил строительство морских участков "Турецкого потока" на российской территории. В общей сложности было уложено 448 километров газопровода. Планируется, что транспортировка газа по "Турецкому потоку" начнется в декабре 2019 года.

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