Осужденная за попытку примкнуть к ИГ Караулова раскаялась в содеянном

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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую суд признал виновной в попытке примкнуть к террористам ИГ, раскаялась в содеянном. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после встречи с девушкой в колонии на территории Вологодской области.

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", раскаялась в содеянном. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после встречи с девушкой в колонии на территории Вологодской области.

"Девушка имеет четкую целевую установку на будущее: поступила в университет, получила учебники в электронном виде. Она понимает, что стала жертвой уродливой идеологии. Варвара Караулова очень раскаивается и рассчитывает на милосердие верховной власти", - цитирует ТАСС Москалькову.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии общего режима. Девушку задержали в Турции в 2015 году, когда она пыталась с группой россиян попасть в Сирию.

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