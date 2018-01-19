"Ведут себя как хозяева": обратная сторона еврокультурализма

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В Германии наконец-то забрезжили признаки преодоления правительственного кризиса, который тянется уже почти четыре месяца. Но так называемая "большая коалиция" консерваторов и социал-демократов теряет свою былую привлекательность. Снижается и рейтинг Ангелы Меркель. И гневается избиратель чаще всего потому, что приехавшие в Европу в гости стали вести себя как хозяева, обращая себе на пользу даже извечные европейские государственные институты.

Мужчины с окладистыми бородами, одетые в оранжевые жилетки, по улицам немецкого Вупперталя начали курсировать четыре года назад. В рейд они отправлялись ночью и шли туда, где, по их мнению, собирались грешники. Называли себя эти мужчины "полицией шариата", передает "ТВ Центр".

Нельзя пить алкоголь, играть в азартные игры, вызывающе одеваться. Не всегда "патруль" с "нарушителями" ограничивался беседой. Иногда для убеждения использовались кулаки. И всё бы так и продолжалось, если бы местные жители не подняли волну возмущения. На радикалов завели дело. Но доказать, что их действия нанесли вред гражданам, так и не удалось. Суд Вупперталя не нашёл состава преступления и направил дело в Верховный федеральный суд Германии. Там дело рассмотрели и отправили обратно.

Членов "шариатского патруля" обвиняют в ненадлежащем использовании униформы. Надпись на их жилетках вводила людей в заблуждение, что они - это "полиция". Больше предъявить мужчинам нечего. Непосредственно жалоб от пострадавших не поступало. Дело опять встало.

Каждый год из Африки и с Ближнего Востока в Европу приезжают сотни тысяч людей. Их взгляд на религию и образ жизни часто значительно отличается от традиционного взглядов тех мусульман, который издревле живут в Европе. В странах, из которых приезжают блюстители нравов, свои социальные и культурные особенности. В некоторых лишь недавно женщинам разрешили водить автомобиль. Объяснить мигрантам, что в Европе нужно жить по её законам, непросто.

Власти Греции долго пытались внушить таким семейным парам, что они по европейским правилам должны решать свои споры в суде. Речь идёт о получении наследства, о семейном насилии и, конечно, о разводах. На словах убедить людей не получилось, и парламент Греции закрепил это правило в законе. Чем вызвал волну возмущения.

"Все идеи, что мусульмане будут адаптированы, ассимилированы, есть ещё такое замечательное слово "мультикультурализм", всё это проваливается", - уверен политолог Алексей Малашенко.

На многие моменты европейцы просто закрывают глаза, чтобы не разжигать конфликт. Так происходит с многожёнством. Что оно есть, все знают, но стараются тему не поднимать. Во Франции, например, случайно удалось выйти на мужчину, у которого было 4 жены и 12 детей. Все женщины были зарегистрированы как матери-одиночки и получали от государства пособие. Но многодетного отца по французским законам формально даже судить было не за что. Сожительство без заключения официального брака под статью о полигамии не подпадает. Закрывают в Европе глаза и на особый способ вести финансовые дела: мусульмане проводят операции по нормам "исламского банкинга" - он запрещает давать процентные ссуды, а также вкладываться, например, в переработку свинины. К слову, вокруг свиного мяса тоже уже идут споры. Его настойчиво предлагают убрать хотя бы из меню детских садов. Однозначного отказа предложение так и не получило.

Но смогут ли новые гости Европы, которые постепенно становятся её жителями, смириться с существованием феминизма и, уж тем более, с гомосексуальными браками? Хотя мэр Лондона Садик Хан, например, пытается всех уверить, что смогут: ведь он, будучи мусульманином, поддерживает однополые союзы. Или, по крайней мере, говорит, что поддерживает.

"Во Франции 9,3% мусульман. Так это или нет? Когда бываешь во Франции, кажется, что так. В Австрии 7%, тоже хорошо. Швейцария 6%. Несколько лет назад в Голландии самое популярное имя для новорождённых был Мухаммед", - пугает политолог Малашенко.

Эти цифры относительны. После миграционной волны, накрывшей Европу, уже никто не может точно сказать, сколько в Европе сейчас мусульман: многие беженцы до сих пор не зарегистрировались.

"Те требования, которые предъявляют вновь прибывшие мигранты, требования соблюдения своих собственных норм, в том числе, норм шариата, это как раз последствие той политики, которую проводили в течение многих лет. Только сейчас проблема приобрела такие катастрофические масштабы", - говорит руководитель Центра гуманитарных исследований РИСИ Тамара Гузенкова.

Предсказать ход событий несложно: Европа стареет. Уровень рождаемости сегодня - меньше двух детей на семью. По прогнозам, в Швеции к 2050 году 20% населения будет исповедовать ислам, а в соседней Норвегии 17%. А вот в Дании, к слову, исламские радикальные организации куда раньше немецких просили ввести в стране шариатские зоны. В первую очередь, в ряде районов Копенгагена, где проживают исламские общины. Почему немецкий суд сейчас в затруднении, можно понять: ведь местных жителей шариатский патруль не трогает. Но что, если только пока.

Евгения Карих, Мария Богомолова, Александр Голубев, "В Центре событий".