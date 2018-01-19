Пентагон назвал Россию угрозой безопасности и процветанию США

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США опубликовали новую Стратегию национальной обороны страны. Одной из приоритетных задач Пентагона названо противостояние действиям КНДР и Ирана. Пхеньян и Тегеран, по мнению американских военных, дестабилизируют свои регионы. Еще одной задачей названо соперничество с Россией и Китаем.

Пентагон назвал одной из своих приоритетных задач противостояние действиям КНДР и Ирана. Об этом говорится в опубликованной в пятницу новой Стратегии национальной обороны США. Американские военные уверены, что Пхеньян и Тегеран, пытаясь обзавестись ядерным оружием и поддерживая террористов, дестабилизируют свои регионы.

"Государства-изгои, такие как Северная Корея и Иран, продолжают предпринимать незаконные действия, которые угрожают региональной и даже мировой стабильности. Они подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды", - заявляют в Пентагоне.

Еще одной из задач в документе называется стратегическое соперничество с Россией и Китаем. Москву и Пекин в американском Минобороны назвали угрозой безопасности и процветанию США. На конкуренцию с Россией и Китаем Пентагон требует увеличения инвестиций из-за "масштаба угроз" и возможного их усиления в будущем.

"Россия стремится использовать право вето над решениями стран на периферии в области управления, экономики и дипломатии, чтобы пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке. Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, в Крыму, на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным", — приводит текст доклада РИА Новости.