Мединский решил письменно согласовывать даты проката фильмов

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Министерство культуры планирует ввести письменное согласование даты начала проката фильмов. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский. По его мнению, это поможет избежать ситуаций, подобных той, что сложилась вокруг "Приключений Паддингтона 2".

Минкультуры введет порядок письменного подтверждения даты проката фильма при подаче заявки на получения прокатного удостоверения. Об этом заявил министр Владимир Мединский.

"Мы введем порядок письменного подтверждения желаемой даты проката при подаче заявки на получение прокатного удостоверения", - цитирует его "Интерфакс".

17 января было объявлено о переносе даты выхода в прокат фильма "Приключения Паддингтона 2" с 18 января на 1 февраля. Это решение опротестовали кинопрокатчики. Ситуацию с переносом фильма активно обсуждали все участники киноиндустрии. В итоге в пятницу стало известно, что фильм выйдет на экраны 20 января.

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