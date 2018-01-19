Перевозившее С-400 в Китай российское судно попало в шторм

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Российское судно, перевозившее зенитно-ракетные системы С-400 в Китай, попало в шторм в районе Ла-Манша и вернулось обратно в Россию. В результате стихии часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена.

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева заявила, что перевозившее в Китай зенитно-ракетные системы С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"В рамках исполнения контракта на поставку ЗРС С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена", - сказала Воробьева.

По ее словам, судно вернулось в Россию и в настоящее время ведется оценка пострадавшего имущества по страховому случаю. Представитель ФСВТС отметила, что по окончании работ неповрежденные ЗРС С-400 будут отправлены заказчику тем же судном.