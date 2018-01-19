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Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий. Он помещен в изолятор временного содержания. Предположительно, завтра ему будет предъявлено обвинение и его арестуют. Муса Мусаев подозревается в злоупотреблениях при выделении участка городской земли. Ранее силовики провели обыски у мэра на работе и дома.

Мэр Махачкалы Муса Мусаев задержан по делу о превышении полномочий. Он помещен в изолятор временного содержания.

"Предположительно, завтра ему будет предъявлено обвинение и его арестуют", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Мусаев подозревается в злоупотреблениях при выделении коммерсантам участка городской земли. В пятницу силовики провели обыски у Мусаева на работе и дома. Изъятие документов не производилось.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысячи квадратных метров в Махачкале является собственностью республики, незаконно подписал постановление о его предоставлении в собственность ОАО "АСПК" за сумму в размере 1,1 миллиона рублей. Таким образом, был причинен ущерб бюджету Дагестана на сумму около 80 миллионов рублей.

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