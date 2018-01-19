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В Одессе мужчина ранил троих сотрудников полиции и водителя такси, а также застрелил своего сообщника. Преступник был застрелен ответным огнем на месте. По данным СМИ, убитым является 57-летний Валентин Дорошенко.

В Одессе мужчина устроил стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем. Инцидент произошел днем 19 января.

Полицейские пришли к дому, где, по их информации, скрывался преступник, разыскиваемый за хулиганские действия с применением огнестрельного оружия. На месте они выяснили, что этот человек устроил перестрелку. Он ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. После этого сотрудники полиции попытались задержать его, но мужчина начал отстреливаться.

"Преступника ликвидировали на месте полицейские, которые приехали на подкрепление. Боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещения, в котором скрывался преступник, и уже нашли четыре гранаты. Продолжается отработка катакомб в поисках возможных сообщников", - говорится в сообщении МВД Украины.

По информации издания "Думская", убитым является 57-летний Валентин Дорошенко, один из лидеров объединения "ЗУБР" ("За Украину, Беларусь и Россию"). В 2010 году он баллотировался в мэры города, а годом ранее вызывал на дуэль тогдашнего градоначальника Одессы Эдуарда Гурвица.

Обновление: полицейский, пострадавший в Одессе во время перестрелки, умер в больнице. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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