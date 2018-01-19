У берегов Мексики произошло сильное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья Мексики. Эпицентр подземных толчков находился в 69 километрах северо-восточнее города Лорето. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Калифорнийском заливе у западного побережья Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 69 километрах северо-восточнее города Лорето. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших в результате стихии пока не поступало. Угроза цунами в регионе не объявлялась.