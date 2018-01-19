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Владимир Жириновский хотел сыграть Чацкого в спектакле "Горе от ума", однако ему предложили роль Фамусова. Постановка с участием политика должна была состояться 18 января, однако позже была перенесена на 22 февраля. Выступление лидера ЛДПР отменилось в связи с его участием в одном из предвыборных мероприятий.

Кандидат в президенты Владимир Жириновский рассказал, что он хотел сыграть роль Чацкого в спектакле "Русское горе от … ума" (по комедии Грибоедова "Горе от ума") театра "Школа современной пьесы".

"Я хотел сыграть Чацкого, а мне предложили Фамусова, а что там играть-то?" - цитирует его ТАСС. Несмотря на это, политик согласился, что эта роль в комедии очень значима. "Значит Фамусова, главное, чтобы критика была", - добавил лидер ЛДПР.

О том, что Жириновский примет участие в спектакле "Русское горе от … ума" стало известно 17 января. Постановка, которая должна была состояться 18 января, была перенесена на 22 февраля. Как сообщил художественный руководитель "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, выступление политика отменили в связи с его участием в одном из предвыборных мероприятий.

Жириновский уже участвовал в одном из спектаклей театра в роли самого себя.

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