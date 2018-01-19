Более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом залили в Москве

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В столице залили более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков. При этом еще 10 катков планируют открыть на водных объектах, если толщина льда будет не меньше 25 сантиметров.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в городе залили 1269 катков с натуральным льдом. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

При этом еще 10 катков планируют открыть на водных объектах столицы. Это будет сделано, если толщина льда будет не меньше 25 сантиметров.

С наступлением снежной погоды в городе также проложили 382 лыжные трассы. Их общая протяженность составляет 735 километров. Кроме того, в столице сделали 589 ледяных горок.

Самый большой в мире каток открыт на ВДНХ с декабря. Его ледовая поверхность заняла более 20 тысяч квадратных метров. Каток украшает большая арт-инсталляция с разноцветными полукольцами и скульптурой танцующей фигуристки.