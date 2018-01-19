Собянин: инвесторы получили более 2 тыс. разрешений на строительство в 2017 году
Теги: Москва собянин строительство
В прошлом году инвесторы получили 2305 разрешений на строительство жилья, офисов, детсадов, школ и поликлиник в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В прошлому году инвесторы получили более 2 тысяч разрешений на строительство в Москве. Об этом на своей странице "В Контакте" написал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это на треть больше, чем в 2016 году.
Новости по теме Тверская, 13
-
19 января 2018
Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Нижняя Масловка"
-
19 января 2018
Собянин: cтроительство Большой кольцевой линии метро ведется сразу на всех участках
-
18 января 2018
Собянин удвоил число бесплатных путевок в санатории по просьбе ветеранов
-
18 января 2018
Собянин вручил награды Москвы преподавателям Высшей школы экономики