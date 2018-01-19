Собянин: инвесторы получили более 2 тыс. разрешений на строительство в 2017 году

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В прошлом году инвесторы получили 2305 разрешений на строительство жилья, офисов, детсадов, школ и поликлиник в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В прошлому году инвесторы получили более 2 тысяч разрешений на строительство в Москве. Об этом на своей странице "В Контакте" написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это на треть больше, чем в 2016 году.