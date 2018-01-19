Макрон пригласил Меркель в филармонию

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Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель в филармонию. Политики послушают произведения композитора Клода Дебюсси. По словам Меркель, предстоящий совместный поход на концерт "весьма символичен".

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в филармонию. Лидеры стран будут слушать произведения композитора Клода Дебюсси, передает РИА Новости.

"После нашей встречи (переговоров о будущем Европы – прим. ред.) мы вместе отправимся в филармонию на концерт маэстро Баренбойма, который открывает цикл Дебюсси в канун столетия этого композитора", - сообщил Макрон, отметив, что схожий вкус в музыке иллюстрирует уровень отношений между двумя странами и их лидерами.

В свою очередь, Меркель заявила, что предстоящий совместный поход на концерт "весьма символичен". "Даниэль Баренбойм провел долгие годы в Париже, а сегодня он дирижирует в Берлине. Это такой гражданин мира", - сказала канцлер.

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