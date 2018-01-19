Лавров прокомментировал новую оборонную стратегию США

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Сергей Лавров назвал новую оборонную стратегию США конфронтационной и выразил сожаление в связи с ее формулировкой. При этом глава МИД России считает, что в Соединенных Штатах хватает здравомыслящих людей, которые понимают важность сотрудничества между двумя странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с формулировкой новой оборонной стратегии США. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, Соединенные Штаты, конечно, стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции и стратегии", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Глава МИД России также прокомментировал слова в американской стратегии о том, что Россия и Китай "взламывают созданный США вместе с союзниками после Второй мировой войны новый миропорядок".

"Наверное, хотя бы из вежливости можно было бы вспомнить, что ООН, каковая и является новым миропорядком, создавалась при непосредственном участии Советского Союза, нашей страны", - подчеркнул Лавров.

По его словам, российская сторона все же готова к диалогу и обсуждению военных доктрин. Лавров считает, что в США хватает здравомыслящих людей, которые понимают важность стратегической стабильности и сотрудничества между двумя странами.

В пятницу США опубликовали новую Стратегию национальной обороны страны. Одной из приоритетных задач Пентагона названо противостояние действиям КНДР и Ирана. Пхеньян и Тегеран, по мнению американских военных, дестабилизируют свои регионы. Еще одной задачей названо соперничество с Россией и Китаем.

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