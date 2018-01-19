В ОБСЕ рассказали о личности погибшего в Краматорске наблюдателя

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Наблюдатель ОБСЕ, погибший накануне в Краматорске Донецкой области в результате ДТП – это гражданин Молдавии Виталие Зара. Он работал в составе луганской мониторинговой команды с июля 2015 года. Зара в четверг утром ехал на такси по Краматорску, автомобиль попал в ДТП. Наблюдатель погиб на месте аварии.

В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали о личности наблюдателя, погибшего накануне в Краматорске Донецкой области (эта территория контролируется Киевом – прим. ред.).

"Утром в четверг, 18 января, СММ ОБСЕ потеряла дорогого друга и коллегу, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. Гражданин Молдовы Виталие Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года. Его будут помнить как надежного, трудолюбивого и улыбчивого друга и коллегу. Светлая память! Мыслями и молитвами мы вместе с его семьей", - говорится в сообщении на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

In a traffic accident in Kramatorsk on Thursday morning, 18 January, the OSCE SMM lost a dear friend and... Опубликовано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 19 января 2018 г.

Зара в четверг утром ехал на такси по Краматорску, автомобиль попал в ДТП. Наблюдатель погиб на месте происшествия.

18 января о его смерти сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Тогда он не стал уточнять, при каких обстоятельствах погиб мужчина и его гражданство.

23 апреля 2017 года в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии (гражданин США) погиб и двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. Это был первый случай гибели наблюдателя ОБСЕ с момента развертывания СММ на Украине.

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