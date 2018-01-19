Лавров упрекнул США в непоследовательности

Теги: Политика сша лавров россия

Непоследовательность и отсутствие приверженности договоренностям характерны для американской дипломатии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Для американской дипломатии характерны непоследовательность и отсутствие приверженности договоренностям. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

В качестве примера дипломат привел ситуацию в Сирии. По словам Лаврова, США занимаются формированием альтернативных органов власти на большей территории Арабской республики, нарушая свои обязательства.

Кроме того, Сергей Лавров выразил надежду, то Вашингтон со временем осознает необходимость развивать взаимодействие с Россией, пишет РИА Новости.

"Мы видим, как все беды сваливают на Россию и играют на внутриполитическом поле в эту русофобскую игру с очень негодными целями. Но я уверен , что время тех, кто все это затевает, пройдет и Соединенные Штаты осознают, что в их коренных национальных интересах развивать взаимодействие с Россией, в том числе и с точки зрения международной безопасности, о которой сегодня так много беспокоимся", - сказал Лавров.

Читайте также:

Лавров прокомментировал новую оборонную стратегию США