Пять человек погибли в ДТП с двумя машинами в Омской области

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В Омской области произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП погибли пять человек. По предварительной версии, водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

В результате аварии с участием двух автомобилей в Омской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пять человек погибли при столкновении двух машин в Любинском районе Омской области", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 592-м километре автотрассы Тюмень – Омск. По предварительной версии, водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.