Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса грелись паяльной лампой
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Пассажиры сгоревшего автобуса на трассе в Казахстане использовали в салоне для обогрева паяльную лампу. Об этом сообщил замминистра МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. После того, как случайно была пролита емкость с бензином, мгновенно вспыхнул пожар, охватив весь заполнившийся газобензиновой смесью автобус.
Пассажиры автобуса, который сгорел на трассе в Казахстане, использовали в салоне паяльную лампу в качестве обогревателя. Об этом сообщил замминистра МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Согласно основной версии, причина пожара - это халатное обращение с огнем. Версия ДТП и криминала исключается в данном инциденте.
"В машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов. Естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и, когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в этом автобусе", - цитирует "Интерфакс" Тургумбаева.
Утром в минувший четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек.
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