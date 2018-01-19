Самолеты ВВС США провели учения вблизи границ Ленинградской области

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Два американских бомбардировщика B-52 провели учения вблизи российской границы в районе Финского залива. Перед тренировочными полетами на борт самолетов были загружены учебные боекомплекты для проведения бомбометаний.

Два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США в рамках учений осуществили полеты вблизи российской границы в районе Финского залива. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Американские самолеты были подняты днем с передовой базы Фэрфорд в Великобритании. Перед тренировочными полетами в регионе Балтики на борт бомбардировщиков были загружены учебные боекомплекты для проведения бомбометаний.

Ранее сообщалось, что на этой неделе стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США примут участие в учениях в воздушном пространстве Эстонии.