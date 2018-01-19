Лавров опроверг слухи о выводе российских наблюдателей из Африна

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Глава МИД России Сергей Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных наблюдателей из сирийского города Африн. Ранее об этом сообщили турецкие СМИ.

Сообщения о выводе российских военных наблюдателей не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, пишет "Интерфакс".

"Эти сообщения опровергнуты", - сказал он.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Россия начала вывод своих военных наблюдателей из Африна. Как писало турецкое агентство Anadolu, военная полиция передислоцируется на 17 километров к югу от города.