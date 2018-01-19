Ким Кардашьян назвала дочь в честь родного города Канье Уэста

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Звезда телешоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст назвали именем Чикаго своего третьего ребенка, которого родила суррогатная мать. Чикаго - родной город Канье Уэста.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст дали имя своему третьему ребенку в честь родного города музыканта - Чикаго. Об этом Кардашьян написала в Twitter.

16 января стало известно, что Кардашьян и Уэст в третий раз стали родителями. Непосредственно выносила и родила ребенка суррогатная мать.

У пары есть дочь Норт Уэст и сын Сейнт Уэст.

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