МОК сократил число российских спортсменов на ОИ-2018

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МОК решил сократить количество российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане, с 500 до 389 человек. При этом в списке нет атлетов, отстраненных комиссией Дениса Освальда в связи с нарушениями антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил количество российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным МОК, поданный ранее Олимпийским комитетом России предварительный список из 500 спортсменов для участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане был сокращен до 389 человек. При этом в списке нет атлетов, которые были отстранены комиссией Дениса Освальда в связи с нарушениями антидопинговых правил.

В декабре вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что российская сторона отправила в МОК предварительный список спортсменов для участия в зимних Играх 2018 года в Пхенчхане. Они смогут выступить под олимпийским флагом в статусе "Олимпийский спортсмен из России".

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