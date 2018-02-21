Жириновский призвал весь мир отказаться от рукопожатий
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал всех людей отказаться от рукопожатий из-за микробов. Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Пхенхчане сотни людей заразились норовирусной инфекцией, из-за чего в хоккее традиционное рукопожатие было заменено отбиванием кулачков.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от рукопожатий из-за микробов. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Мы в ЛДПР давно ввели практику не здороваться за руку. Вот в Южной Корее догадались теперь, надеюсь, эта тенденция будет по всему миру. Не надо здороваться за руку. Норовирус или птичий грипп, рука - переносчик заразы", - сказал Жириновский.
Он подчеркнул, что на руках находится большое количество микробов. "Оставьте их себе! Зачем же их автоматически другому передавать", - добавил лидер ЛДПР.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Пхенхчане сотни людей заразились норовирусной инфекцией. В частности, из-за этого организационный комитет Игр заменил рукопожатие капитанов хоккейных сборных до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков.
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