В Подмосковье под колесами электрички погиб человек

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Электричка сбила человека на станции "Удельная" в Московской области. От полученных травм он скончался на месте. В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Электропоезд насмерть сбил человека на станции "Удельная" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

"В 8:31 на станции "Удельная" Казанского направления электричка насмерть сбила одного человека", - говорится в сообщении.

В управлении на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили факт случившегося. В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.