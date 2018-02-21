Госдума приняла закон о валютной зарплате россиян за рубежом

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Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность выплаты зарплаты в иностранной валюте отдельным категориям граждан.

Госдума приняла закон, разрешающий живущим за рубежом россиянам, которые работают в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте, передает РИА Новости.

Документ обеспечивает возможность получения проживающими за пределами России российскими гражданами зарплаты и других выплат, связанных с их работой за рубежом по заключенным с юрлицами - резидентами трудовым договорам, в иностранной валюте.

Закон также разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юрлиц - резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей.

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