Госдума одобрила в первом чтении продление дачной амнистии

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В среду депутаты Госдумы одобрили в первом чтении продление дачной амнистии до марта 2020 года. Законопроект позволяет гражданам оформлять в упрощенном порядке садовые земельные участки и дома на них, а также объекты индивидуального жилищного строительства.

Продление дачной амнистии до марта 2020 года в среду Государственная дума одобрила в первом чтении, передает "ТВ Центр".

Законопроект позволяет гражданам оформлять в упрощенном порядке садовые земельные участки и дома на них, а также объекты индивидуального жилищного строительства. В документе прописаны и правила, определяющие максимальную стоимость кадастровых услуг в разных регионах. Дачная амнистия действует с 2006 года, и за это время ей воспользовались миллионы граждан.

"Еще есть два года для того, чтобы, кто не воспользовался этой дачной амнистией, все-таки ею воспользовался в упрощенном порядке достаточно дешево. С тем, чтобы права наши были все закреплены", - сказал депутат "Единой России" Павел Крашенинников.

"Отсрочку, конечно, будем принимать. И все законодательство тоже надо менять в лучшую сторону, чтобы дачи жили, а не банкротились", - отметил депутат КПРФ Николай Арефьев.

"Дачная амнистия зарекомендовала себя как довольно эффективный механизм упорядочения земельных, жилищных, административных вопросов. Причем такой механизм, который действует в интересах граждан, а не в интересах бюрократии", - подчеркнул депутат "Справедливой России" Михаил Емельянов.