Постпред России при ОБСЕ прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса
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Подписание закона о так называемой реинтеграции Донбасса подтверждает нацеленность Киева на силовое решение конфликта на востоке Украины. Так отреагировали в российском МИД на действия Петра Порошенко, утвердившего документ, принятый перед этим Верховной Радой.
Восстановление в гражданстве тех, кто ранее его имел, но по каким-либо причинам утратил. Это определение громкого слова "реинтеграция". Однако даже в формулировках канцелярия Петра Порошенко допускает ошибки. По логике, гражданство можно вернуть тем, кто просит об этом. Но жители Донбасса, напротив, стараются дистанцироваться от киевских властей. Лишние формальности, решил украинский президент, и росчерком пера активировал новый режим в отношении юго-восточных территорий, передает "ТВ Центр".
Теперь президент имеет право использовать вооруженные силы в любом регионе государства без получения на то санкции Рады. Легко догадаться, в какую сторону дует ветер законодательных перемен. Тем более что верховный главнокомандующий поручил министерству обороны подготовить предложения по изменению формата операции на юго-востоке. Все это напрямую указывает не на возвращение к мирной жизни, а на разжигание конфликта, отмечают в различных международных организациях. В частности, ситуацию прокомментировал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Подписание Петром Порошенко закона о "реинтеграции" Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", - считает он.
Порошенко отдельно подчеркнул, что новый закон не нарушает минских договоренностей. И вновь ошибся. Подписанный в Минске документ предполагает диалог Киева, Донецка и Луганска. В новом законе - ни слова о переговорах. Порошенко явно рассчитывал на международный успех. Однако в высших европейских кругах - тишина. Даже Польша молчит. В добрососедских отношениях - февральская пурга. Варшава приняла закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, утверждения о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны, а также отрицание Волынской резни. Не меньше, чем за историческую справедливость, паны переживает за день сегодняшний. Открытый Порошенко в прошлом году безвиз наводнил Польшу непрошенными гостями. Украина подсчитывает отток населения.
"Только в прошлом году Украину покинули около миллиона граждан. Посмотрите, 100 тысяч украинцев покидают страну ежемесячно, и вопрос далеко не в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", - заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Он привел в пример школу в Ивано-Франковске, где 24 польских класса - и ни одного поляка. Следующим шагом киевских властей может стать запрет на изучение польского. Тем более подобный лингвистический опыт - с русским языком - есть.
Павел Прокопенко. "ТВ Центр".
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