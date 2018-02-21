11:53, 21 февраля 2018

Голливудские звезды делают взносы в поддержку ужесточения оборота оружия

Теги:  В мире  сша  президент  оружие  трамп

О предотвращении новой массовой бойни в школе сообщили в полиции штата Калифорния. По данным оперативников, стрельбу по своим одноклассникам собирался открыть один из учащихся. При обыске у него обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия. После массового убийства 14 февраля во Флориде по всей стране проходят митинги с требованием ужесточения законодательства. Реагировать вынужден и президент.

Ребята, которых жители города Таллахасси встречают аплодисментами, смущённо улыбаются. Это - ученики той самой школы, которым удалось выжить во время стрельбы 14 февраля. Они приехали в столицу родного штата Флорида, чтобы принять участие в митинге за запрет свободного ношение оружия, передает "ТВ Центр".

После бойни, которую на прошлой неделе устроил в одной из школ Паркленда её бывший ученик, несколько городов США захлестнули митинги. Тогда  погибли 17 человек. Николасу Крузу – нападавшему – 19 лет. Винтовку он купил абсолютно легально. В случившемся многие американцы винят политиков, которые отказываются ограничить продажу и ношение оружия.

По данным спецслужб, Круз страдал от депрессии. Но это не помешало ему приобрести целый арсенал оружия - в его доме обнаружили 10 винтовок. Теперь американцы публично выкладывают ролики с уничтожением оружия. Мужчина купил свою винтовку 30 лет назад, но после стрельбы во Флориде публично разрезал её пополам.

В Twitter – новый флешмоб. Пользователи выкладывают под хештэгом "на один меньше" фото и видео, на которых они уничтожают оружие. Только за последние несколько лет жертв убийств, совершённых из легального оружия гражданскими лицами, в Штатах насчитываются сотни.

Даже американские знаменитости не остались в стороне. Джордж Клуни и его жена, а так же телеведущая Опра Уинфри пожертвуют по 500 тысяч долларов американским школьникам, которые выступают за ужесточение правил ношения оружия в Штатах. Отреагировал и Дональд Трамп. Он подписал документ об ограничении скорострельности винтовок. Речь о делегализации специальных полуприкладов, увеличивающих скорострельность и кучность огня.

"Я подписал распоряжение, обязывающее Генпрокурора сформулировать положения по запрету любых устройств, которые превращают законное оружие в пулемёты. Мы должны оставить позади штампы и ленивые дебаты, и сосредоточиться на решениях, основанных на фактических данных", - сказал Трамп.

Устройством, о котором упомянул Трамп, пользовался преступник, убивший 58 человек на концерте в Лас-Вегасе в прошлом году. Согласно последнему опросу, две трети жителей США готовы поддержать ужесточение законодательства. Вот только за полную отмену Второй поправки конституции американцы выступить пока не готовы.

Евгения Карих, "ТВ Центр".

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