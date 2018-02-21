Московское метро выпустит тематические билеты к 23 февраля

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Ко Дню защитника Отечества в кассах московского метрополитена начнут продавать тематические билеты "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок. Их тираж составит 600 тысяч экземпляров.

Праздничные билеты "Единый" приуроченные ко Дню защитника Отечества появятся в кассах Московского метрополитена с 23 февраля, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Билеты будут рассчитаны на одну, две, 20 и 40 поездок. Их тираж составит 600 тысяч экземпляров. На лицевой стороне билета будет изображено число 23 и красная звезда – эмблема Вооруженных сил России. На оборотной стороне будет надпись "С Днем защитника Отечества!".

"С помощью тематических проездных Московский метрополитен поздравит мужчин с одним из важных российских праздников - Днем защитника Отечества", - сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

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