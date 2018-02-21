Реставраторы воссоздают церковь Меншиковского дворца в Ораниенбауме

Теги: Культура храм реставрация

16 новых живописных икон заняли своё место в придворном храме Большого дворца в Ораниенбауме. Уникальную работу по воссозданию интерьера барочной церкви ведёт коллектив реставраторов-иконописцев. Им приходится не только осваивать новую - живописную - технику, но и передавать замысел художников XVIII века при почти полном отсутствии документальных свидетельств.

Рабочие бережно поднимают на второй этаж строительных лесов живописное полотно с изображением Крещения Господня. Придворный храм Большого дворца в Ораниенбауме XVIII века постепенно обретает прежние черты, передает "ТВ Центр".

"В 1939 году, когда здесь был гидрографический отдел Балтийского флота, было дано разрешение устроить в церкви мастерскую. В связи с этим был разобран иконостас, сняты церковные живописи, все было увезено на хранение в Петергоф. И там все сгорело во время отечественной войны", - рассказала ведущий специалист по изучению объектов культурного наследия архитектурного отдела ГМЗ "Петергоф" Марина Павлова.

В этой загородной резиденция Алексея Меншикова, первого губернатора северной столицы, фаворита Петра Первого, не работали, как в императорских дворцах, придворные художники. Поэтому исторических акварелей интерьеров нет. После революции здесь не ходили народные комиссары, описывая дворцовое имущество. Поэтому и документальных свидетельств того, каким был дворец, не существует. И в этом - главная сложность восстановления. В музейных архивах - лишь нескольких случайных черно-белых фотографий этой домовой церкви. Максимально увеличив эти снимки, мастера Академии Художеств пытаются воссоздать каждую деталь убранства.

Сюжет картины "Введение во храм" читается, уже почти готов карандашный эскиз. После оценки специальной художественной комиссии его напишут в масле. А в этом размытом темном силуэте (см. видео) ученые угадали апостола Петра, его также будут воссоздавать. Скорее всего, художникам придётся ориентироваться на аналогичные изображения апостола из других храмов. Так поступают, когда недостаточно исходного материала. Точно таким образом, почти интуитивно, создавали картины на религиозную тему живописцы на рубеже XVII-XVIII веков.

Художникам еще предстоит воссоздать живописное убранство верхних ярусов храма - будут написаны восемь апостолов и семь образов Страстей Христовых, все они займут свое историческое место к лету этого года. Опытные сотрудники музея уже думают, как обеспечить безопасность нижнего яруса - на уровне вытянутой руки.

Сотрудники музея надеются, что ставить леера у стен, а также вешать стеклянные перегородки не придется. Хотя это не иконы, а картины на религиозную тему, для многих верующих этот храм станет знаковым.

Маленькая придворная церковь большого Ораниенбамуского дворца всегда была знаковым местом для всех окрестных деревень. Никакого другого храма поблизости не было, и местные жители приходили молиться сюда. Сотрудники музея решили возобновить эту традицию.

Раз в год, предположительно в начале сентября, в день освящения храма, здесь будут проводиться церковные службы.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Ораниенбаум.

Читайте также:

На ВДНХ восстановят уникальный кинотеатр "Кинопанорама"

Читальный зал Ленинской библиотеки открыт после реставрации

В Москве началась реставрация Дома с писателями

В Центре Грабаря реставрируют экспонаты усадьбы Мураново