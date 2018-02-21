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На Москву надвигается арктический циклон, который принесет аномальные морозы. Уже сейчас на улице минус 10. Предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов.

На Москву надвигается арктический циклон, передает "ТВ Центр". Он принесёт в столицу аномальные морозы. Уже сейчас на улице минус 10, а предстоящей ночью, как сообщают в Гидрометцентре, столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов. А из-за высокой влажности температура будет ощущаться ещё ниже.

В российских регионах вместе с холодами возросло число заболевших гриппом и ОРВИ. Школы массово закрываются на карантин. Частично на дистанционную форму обучения перешли в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Самаре и Тюмени. Внеплановые каникулы продлили также в Северной Осетии, Псковской и Кемеровской областях. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение вирусных инфекций.

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