12:50, 21 февраля 2018

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ОИ-2018

Теги:  Олимпиада  хоккей  россия  сборная  спорт

Российские хоккеисты разгромили норвежцев в четвертьфинале Олимпийского турнира со счетом 6:1. В полуфинале соперником нашей команды будет сборная Чехии. Игра состоится в День защитника Отечества - 23 февраля.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпийского хоккейного турнира, разгромив команду Норвегии. Об этом сообщает TVC.ru.

Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе россиян шайбы забрасывали Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. У норвежских хоккеистов отличился Александер Бонсаксен.

В полуфинале российские хоккеисты встретятся с командой Чехии. Игра состоится в День защитника Отечества - 23 февраля.

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