Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ОИ-2018

Российские хоккеисты Михаил Григоренко и Иван Телегин радуются заброшенной шайбе в четвертьфинальном матче Россия - Норвегия

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Российские хоккеисты разгромили норвежцев в четвертьфинале Олимпийского турнира со счетом 6:1. В полуфинале соперником нашей команды будет сборная Чехии. Игра состоится в День защитника Отечества - 23 февраля.