Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ОИ-2018
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Российские хоккеисты разгромили норвежцев в четвертьфинале Олимпийского турнира со счетом 6:1. В полуфинале соперником нашей команды будет сборная Чехии. Игра состоится в День защитника Отечества - 23 февраля.
Сборная России вышла в полуфинал Олимпийского хоккейного турнира, разгромив команду Норвегии. Об этом сообщает TVC.ru.
Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе россиян шайбы забрасывали Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. У норвежских хоккеистов отличился Александер Бонсаксен.
В полуфинале российские хоккеисты встретятся с командой Чехии. Игра состоится в День защитника Отечества - 23 февраля.
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