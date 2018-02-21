В Петербурге владельца строительной компании обнаружили мертвым в машине

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В машине на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тело девелопера Льва Пукшанского. Бизнесмен - гражданин Израиля, занимал пост президента АО "Терра-Нова", которая занимается намывом территорий на Васильевском острове.

Бизнесмена Льва Пукшанского нашли мертвым в своей машине на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его тело обнаружили 21 февраля около двух ночи на улице Нахимова в автомобиле Toyota Land Cruiser.

Как отмечает издание "Фонтанка", следов насильственной смерти на его теле полиция не обнаружила.

Пукшанский имеет гражданство Израиля. С 2011 года он занимал пост президента АО "Терра-Нова", которая занимается намывом территорий на Васильевском острове для строительства жилья. С 2006 года Пукшанский являлся председателем комитета по девелопменту Гильдии управляющих и девелоперов.

В июне 2017 года вокруг намыва на Васильевском острове разгорелся скандал. Комитет по строительству Петербурга объявил стройку на новых территориях незаконной.

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