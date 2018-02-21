Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов

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Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", которые возлагают на сотрудников Росгвардии задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц в регионах.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов, передает "Интерфакс". Поправки вносятся в действующий федеральный закон "О войсках национальной гвардии России".

Теперь закон должен получить одобрение Совета Федерации и быть подписан главой государства. В силу он вступит через 180 дней после официального опубликования.

Решение о предоставлении губернатору, а также "иным лицам" для охраны бойцов Росгвардии будет принимать президент, указано в законе. Платить за охрану региональные руководители должны будут сами за счет региональных бюджетов, средства будут зачисляться в федеральную казну.

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