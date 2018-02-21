В МИД готовы ответить на санкции по "списку Мюллера"

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В случае если против 13 россиян из "списка Мюллера" будут введены санкции, Россия может ввести зеркальные меры против США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что действия Вашингтона можно расценить как попытку вмешаться в политику России в преддверии выборов.

В МИД России допустили ответные меры на возможные санкции США из-за якобы вмешательства 13 россиян в американские выборы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым органичен въезд в Россию, есть другие формы реагирования", - сказал он, подчеркнув, что действия Вашингтона можно расценить как попытку вмешаться в политику России в преддверии выборов.

16 февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.

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